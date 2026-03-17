إعلان

ترامب: إسرائيل لن تستخدم أبدا سلاحا نوويا ضد إيران

كتب : مصراوي

03:21 ص 17/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يعتقد أن إسرائيل ستستخدم سلاحا نوويا لحل مشاكلها.

وعندما سئل عن تعليق أدلى به مستشار ترامب ديفيد ساكس في بودكاست، تكهن فيه بأن إسرائيل قد تصعّد الحرب مع إيران وتفكر في استخدام سلاح نووي، قال: "إسرائيل لن تفعل ذلك إسرائيل لن تفعل ذلك أبدا".

وبحسب تقديرات معهد أبحاث السلام، تمتلك إسرائيل نحو 90 رأسا نوويا.

كان ترامب، قد قال الإثنين، إنه تم استهداف آلاف المواقع داخل إيران منذ بدء الحرب، مما أسهم في تقليص كبير لقدرات طهران، مشيرا إلى أن الهجمات لا تزال متواصلة في عدة اتجاهات.

وذكر ترامب، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن أن الحرب على إيران استمرت بكامل قوتها خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح أن أمريكا ضربت أكثر من 7000 هدف في جميع أنحاء إيران، وكانت أهدافا تجارية وعسكرية، حققنا 90% من التراجع في إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية و95% من التراجع في إطلاق الطائرات المسيرة.

وتابع: "لم يتبق إلا القليل من الصواريخ استهدفنا اليوم 3 مواقع لتصنيع الصواريخ والمسيرات".

وتابع: "تم إغراق أكثر من 100 سفينة إيرانية منذ بدء الحرب الهجمات تستمر في جميع الاتجهات".

وبشأن مضيق هرمز، قال ترامب: "دمرنا 30 من سفن زرع الألغام ولست متأكدا إن كانت أي ألغام قد زرعت".

وشدد على تشجيع الدول الأخرى على الانضمام لمساعدتنا ونرغب في مساعدتهم ونرغب في إعادة المضيق إلى العمل بعض الدول متحمسة وبعضها لا، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب إيران وإسرائيل النووي

أحدث الموضوعات

اقتصاد

وزارة الاستثمار تنفي صدور قرار حكومي بتعليق الصادرات إلى دول الخليج

دراما و تليفزيون

"لم يفقد وعيه".. بيان من أسرة هاني شاكر يكشف تفاصيل علاجه خارج مصر
دراما و تليفزيون

مسلسل درش الحلقة 27.. درش يُهدد الحاج كرامة والست عجيبة تتوعد شطة
رياضة عربية وعالمية

"أسهل فرصة للتأهل".. تعليق مثير للجدل من ميدو على خسارة الأهلي
جنة الصائم

فيديو- دعاء مؤثر في صلاة التهجد بالمسجد الحرام ليلة 27 رمضان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

