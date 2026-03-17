كتب- محمد أبو بكر:

نفت القيادة المركزية الأمريكية، صحة ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني بشأن تدمير طائرات مقاتلة أمريكية متمركزة في المنطقة.

وأكدت أن هذه الادعاءات غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع ميدانية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، إن إيران لم تتمكن من إصابة أي طائرة مقاتلة أمريكية خلال العمليات الجارية.

وأشارت إلى أن جميع الطائرات الأمريكية العاملة في المنطقة ما زالت تعمل بكامل قدرتها القتالية.

وأكدت القيادة المركزية، أن القوات الجوية الأمريكية لا تزال تحافظ على تفوقها الجوي الكامل، مضيفة أن الطائرات الأمريكية تواصل تنفيذ مهامها بكفاءة عالية وتتمتع بقدرة قتالية "لا مثيل لها".