القيادة المركزية الأمريكية: مزاعم إيران بتدمير مقاتلات أمريكية كاذبة

كتب : محمد أبو بكر

02:47 ص 17/03/2026

نفت القيادة المركزية الأمريكية، صحة ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني بشأن تدمير طائرات مقاتلة أمريكية متمركزة في المنطقة.

وأكدت أن هذه الادعاءات غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع ميدانية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، إن إيران لم تتمكن من إصابة أي طائرة مقاتلة أمريكية خلال العمليات الجارية.

وأشارت إلى أن جميع الطائرات الأمريكية العاملة في المنطقة ما زالت تعمل بكامل قدرتها القتالية.

وأكدت القيادة المركزية، أن القوات الجوية الأمريكية لا تزال تحافظ على تفوقها الجوي الكامل، مضيفة أن الطائرات الأمريكية تواصل تنفيذ مهامها بكفاءة عالية وتتمتع بقدرة قتالية "لا مثيل لها".

"المساندة مطلوبة".. رسالة خاصة من أحمد شوبير لجماهير الأهلي بعد الهزيمة
