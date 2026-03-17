الدفاع الإماراتية تعلن التعامل مع صواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران

كتب : مصراوي

05:45 ص 17/03/2026

طائرة إيرانية مُسيرة

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر اليوم الثلاثاء، التعامل حاليا مع تهديدات بالصواريخ والطائرات المسيرة القادمة من إيران، وفقا لسكاي نيوز.


كانت الهيئة العامة للطيران المدني، أعلنت عن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء دولة الإمارات، وذلك بعد استقرار الأوضاع ورفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت مؤقتا.

أكدت الهيئة أن القرار جاء عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على استمرار المتابعة اللحظية لضمان أعلى مستويات السلامة الجوية.

وثمنت الهيئة تعاون المسافرين وشركات الطيران خلال الفترة الماضية، مؤكدة جاهزية فرقها الفنية والتشغيلية للتعامل مع أي مستجدات محتملة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

طقس الساعات المقبلة وهجوم إسرائيلي على لبنان وإيران.. حدث في ليل رمضان
