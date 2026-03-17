مصرع وافد باكستاني.. أبو ظبي تعلن تفاصيل اعتراض صاروخ باليستي في بني ياس

كتب : مصراوي

09:12 ص 17/03/2026

صاروخ باليستى ارشيفية

أعلنت الجهات المختصة في أبو ظبي مقتل وافد باكستاني إثر سقوط شظايا صاروخ تم اعتراضه في منطقة بني ياس.

قال مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حادث نتج عنه سقوط شظايا في منطقة بني ياس، وذلك عقب اعتراض ناجح لصاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية.

وأكد البيان أن الحادث أسفر عن مقتل شخص من الجنسية الباكستانية.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان لها، أن الدفاعات الجوية تعاملت خلال الساعات القليلة الماضية، مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأوضحت الوزارة، أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، ومقاتلات للطائرات المسيرة والمعادية.

وأهابت الوزارة بالجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة، حفاظًا على السلامة العامة واستقرار المجتمع، وفقا لروسيا اليوم.

صاروخ باليستى أبوظبي الإمارات اعتراض صاروخ باليستي في الإمارات عودة الملاحة الجوية في الإمارات الأجواء الجوية في الإمارات

