بعد استقرار الأوضاع.. عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في الإمارات

كتب : مصراوي

04:03 ص 17/03/2026

مطار دبي

وكالات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي في أجواء دولة الإمارات، وذلك بعد استقرار الأوضاع ورفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت مؤقتا.

وأكدت الهيئة أن القرار جاء عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على استمرار المتابعة اللحظية لضمان أعلى مستويات السلامة الجوية.

وثمنت الهيئة تعاون المسافرين وشركات الطيران خلال الفترة الماضية، مؤكدة جاهزية فرقها الفنية والتشغيلية للتعامل مع أي مستجدات محتملة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

ووجهت الهيئة الدعوة إلى الجمهور للحصول على المعلومات من المصادر الرسمية، وفقا لسكاي نيوز.

