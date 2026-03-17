أعلنت الإمارات، فجر اليوم الثلاثاء، تعامل الدفاعات الجوية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

قالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان على "إكس": "تتعامل حاليا الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة".

كما أعلنت الإمارات، نشوب حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية ناجم عن استهداف بطائرات مسيرة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في منشور على حسابه في "إكس": "أكدت الجهات المختصة في إمارة الفجيرة نشوب حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية ناجم عن استهداف بطائرات مسيرة، دون وقوع أي إصابات".

كان مكتب أبوظبي الإعلامي، قد أفاد الإثنين، بأن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حادث نتيجة سقوط صاروخ على مركبة مدنية في منطقة الباهية.

وأضاف المكتب أن الحادث أسفر عن مقتل شخص واحد من الجنسية الفلسطينية، وفقا لسكاي نيوزز.