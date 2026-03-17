تضم مواقع إنتاج صواريخ.. إسرائيل توسع هجماتها إلى 3 مدن إيرانية كبرى



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استهداف مواقع إنتاج صواريخ ومراكز قيادة في 3 مناطق مختلفة داخل الأراضي الإيرانية.

ووفقا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فإن العشرات من طائرات سلاح الجو المقاتلة، وبالاستناد إلى استخبارات عسكرية، أكملت أمس الاثنين موجة ضربات ضد البنى التحتية الإيرانية في مدن طهران وشيراز وتبريز.

في العاصمة طهران، أوضح البيان، أن الضربات أسفرت عن إسقاط العشرات من الذخائر على مراكز قيادة تابعة للأجهزة الأمنية الإيرانية، من بينها وزارة الاستخبارات وعناصر الباسيج، إلى جانب استهداف مواقع تستخدم لتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية ومنظومات الدفاع الجوي.

أما في مدينة شيراز، فقد طالت الضربات مركز قيادة قوات الأمن الداخلي الإيراني، إضافة إلى موقع للصواريخ الباليستية.

وفي مدينة تبريز، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم تفكيك منظومات دفاع جوي إيرانية إضافية، في خطوة وصفها بتوسيع نطاق التفوق الجوي الإسرائيلي في المنطقة وتعزيز حماية إسرائيل.

وأكد البيان أن هذه الضربات تأتي في إطار جهد مستمر يركز على تعميق الضرر الذي يلحق بالمنظومات الأساسية الإيرانية وإضعاف قدرتها على تهديد دولة إسرائيل، وفقا لروسيا اليوم.