هل يرغب ترامب حاليًا في التفاوض مع إيران؟



وكالات

قال مسؤولين في البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب أبلغ فريقه أنه لا يرغب حاليا في التفاوض مع إيران، وفقا نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

أضاف مسؤولان أمريكيان، أن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مباشرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ‌ويتكوف خلال الأيام الأخيرة في محاولة منهم لإعادة فتح قناة دبلوماسية.

وذكر موقع "أكسيوس" ⁠نقلا عن 3 مصادر مطلعة، أن ‌ويتكوف يعتزم تقديم إفادة لمجموعة صغيرة ‌من ‌أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ‌بشأن الحرب ‌على ⁠إيران في جلسة سرية بعد ⁠ظهر ‌اليوم الثلاثاء.

أضاف "أكسيوس"، ⁠أن السيناتور المنتمية ⁠للحزب الجمهوري جوني ⁠إرنست، رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بالتهديدات والقدرات الناشئة التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، رتبت ‌عقد الجلسة.

في سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الإثنين، إن آخر اتصال له مع ⁠ويتكوف كان قبل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

كتب عراقجي على "إكس": "كان آخر اتصال لي مع السيد ويتكوف قبل قرار ‌الجهة ‌التي يعمل بها إنهاء الدبلوماسية عبر شنّ هجوم عسكري على إيران".

كانت منصة "دروب سايت نيوز" قد ⁠أفادت سابقا بأن ويتكوف أرسل رسائل إلى عراقجي، ونقلت عن مسؤولين إيرانيين ⁠قولهم إن عراقجي كان يتجاهل رسائل ويتكوف، وفقا لسكاي نيوز.