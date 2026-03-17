تجدد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان- صور

وكالات

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء غارات مكثفة على جنوب لبنان، فيما قام فجرا باستهداف الضاحية الجنوبية وجبل لبنان.

واستهدفت غارة إسرائيلية فجرا بلدة عرمون في قضاء عالية محافظة جبل لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة امرأة من الجنسية الإثيوبية في الغارة.

فيما استهدفت غارتين الضاحية الجنوبية، الأولى استهدفت أحد الأبنية في منطقة حارة حريك قرب مستشفى الساحل، أنا الغارة الثانية فاستهدفت منطقة الكفاءات.



وفي جنوب لبنان استهدفت الغارات: بلدة الطيبة بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف طال البلدة، وبلدة حبوش، وغارتان على مدينة الخيام، وبلدتي المجادل وزبقين، وبلدتي ياطر وكفرا، وبلدة قانا، وغارة إسرائيلية تستهدف المبنى المهدد بلدة عرب الجل في قضاء صيدا".

أما في شرق البلاد، فاستهدفت غارة منطقة يحمر في البقاع الغربي، وفقا لروسيا اليوم.