بروح رياضية.. ترامب يعلن فنزويلا الولاية الأمريكية رقم 51

كتب : مصراوي

09:14 ص 17/03/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

وكالات

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطريقة رياضية إلى أن الولايات المتحدة أصبحت تعتبر فنزويلا المجاورة جزءا من الأراضي الأمريكية وتحمل لقب الولاية الأمريكية رقم 51.

كتب ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "واو في المساء، فازت فنزويلا على إيطاليا بنتيجة 4-2 في نصف نهائي بطولة العالم للبيسبول".

وأردف بثقة مطلقة: "إنهم يبدون رائعين حقا تحدث أمور جيدة لفنزويلا في الآونة الأخيرة! أتساءل، ما سر هذا السحر؟ الدولة رقم 51؟ هل من مجيب؟".

تأتي تصريحاتت بعد انقطاع وربما توقف تام عن أحاديث سابقة متشابهة في مضمونها وذلك حول نيته ضم كندا وجزيرة جرينلاند إلى المكون الأمريكي.

وعبّر ترامب في منشوره عن تشجيع الفريق الفنزويلي للبيسبول وكأنه فريق وطني ضمن المكون الأمريكي.

ومن المعروف أن القوات الأمريكية نفذت عملية عسكرية ضد فنزويلا فجر الثالث من يناير الماضي، وأسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، قبل نقلهما إلى نيويورك لمواجهة تهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

كما أدت الغارات التي استهدفت العاصمة كراكاس ومناطق أخرى إلى سقوط ضحايا، حيث أعلنت السلطات الفنزويلية مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة عدد مماثل بجروح، بينهم عسكريون ومدنيون، وفقا لروسيا اليوم.

