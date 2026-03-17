كشف مسؤول أمريكي، أن قناة اتصال مباشرة أُعيد تفعيلها خلال الأيام القليلة الماضية بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

أضاف المسئول، أن التواصل بين ويتكوف وعراقجي يتم عبر تطبيق واتساب، وهي وسيلة تواصل كان معروفًا استخدامها بين الجانبين حتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة، إذ كانت تُستخدم كقناة غير رسمية لتبادل الرسائل ومناقشة التطورات، بحسب موقع أكسيوس.

وأشار إلى أن إعادة تفعيل هذه القناة تأتي في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، في محاولة لإبقاء خط اتصال مباشر بين واشنطن وطهران وتبادل الرسائل السياسية في هذه المرحلة الحساسة.