يخطط الجيش الإسرائيلي لمواصلة حملته العسكرية ضد إيران لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع إضافية، في ظل استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين وتبادل الضربات في أكثر من موقع.

وأكد الجيش، أن لديه آلاف الأهداف داخل إيران لم يتم استهدافها بعد، ما يشير إلى نية تل أبيب توسيع نطاق عملياتها العسكرية خلال المرحلة المقبلة، بحسب سي إن إن.

وتزامن ذلك مع استمرار تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل، إذ شهدت المنطقة خلال الساعات الماضية هجمات جديدة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بينما أعلنت عدة دول خليجية اعتراض مزيد من المقذوفات في أجوائها، في إطار محاولات احتواء تداعيات التصعيد العسكري المتواصل.

في السياق ذاته، كشفت مصادر، أن إدارة دونالد ترامب رفضت جهودًا بذلها حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط لبدء مفاوضات مع إيران بهدف وقف الحرب، بحسب رويترز.

وأوضحت المصادر، أن هذه المساعي الدبلوماسية كانت تهدف إلى إنهاء القتال الذي اندلع قبل أسبوعين عقب هجوم جوي واسع النطاق شاركت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أهداف داخل إيران.

وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب رفض تلك المبادرات الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية تركز حاليًا على مواصلة العمليات العسكرية؛ بهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية.