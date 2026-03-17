إسرائيل تخطط لمدد الحرب مع إيران 3 أسابيع.. ما السبب؟


كتب- محمد أبو بكر:

03:08 ص 17/03/2026

إسرائيل وإيران

يخطط الجيش الإسرائيلي لمواصلة حملته العسكرية ضد إيران لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع إضافية، في ظل استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين وتبادل الضربات في أكثر من موقع.

وأكد الجيش، أن لديه آلاف الأهداف داخل إيران لم يتم استهدافها بعد، ما يشير إلى نية تل أبيب توسيع نطاق عملياتها العسكرية خلال المرحلة المقبلة، بحسب سي إن إن.

وتزامن ذلك مع استمرار تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل، إذ شهدت المنطقة خلال الساعات الماضية هجمات جديدة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بينما أعلنت عدة دول خليجية اعتراض مزيد من المقذوفات في أجوائها، في إطار محاولات احتواء تداعيات التصعيد العسكري المتواصل.

في السياق ذاته، كشفت مصادر، أن إدارة دونالد ترامب رفضت جهودًا بذلها حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط لبدء مفاوضات مع إيران بهدف وقف الحرب، بحسب رويترز.

وأوضحت المصادر، أن هذه المساعي الدبلوماسية كانت تهدف إلى إنهاء القتال الذي اندلع قبل أسبوعين عقب هجوم جوي واسع النطاق شاركت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أهداف داخل إيران.

وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب رفض تلك المبادرات الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية تركز حاليًا على مواصلة العمليات العسكرية؛ بهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية.

فيديو قد يعجبك



يهدد صحة عظامك.. احذر تناول هذا النوع من الطعام
نصائح طبية

يهدد صحة عظامك.. احذر تناول هذا النوع من الطعام
كيف تحمي قلبك وجهازك الهضمي أثناء تناول الفول؟
رمضان ستايل

كيف تحمي قلبك وجهازك الهضمي أثناء تناول الفول؟

"لم يفقد وعيه".. بيان من أسرة هاني شاكر يكشف تفاصيل علاجه خارج مصر
دراما و تليفزيون

"لم يفقد وعيه".. بيان من أسرة هاني شاكر يكشف تفاصيل علاجه خارج مصر
مسلسل درش الحلقة 27.. درش يُهدد الحاج كرامة والست عجيبة تتوعد شطة
دراما و تليفزيون

مسلسل درش الحلقة 27.. درش يُهدد الحاج كرامة والست عجيبة تتوعد شطة
فيديو- دعاء مؤثر في صلاة التهجد بالمسجد الحرام ليلة 27 رمضان
جنة الصائم

فيديو- دعاء مؤثر في صلاة التهجد بالمسجد الحرام ليلة 27 رمضان

"مخارج الطوارئ".. القيادات العسكرية الأمريكية تقدم لـ"ترامب" خيارات إنهاء حرب إيران
أكسيوس: "الندم" يُسيطر على محيط ترامب بعد الحرب ضد إيران ومخاوف من فخ التصعيد