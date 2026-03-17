تايلاند تعتزم بناء حواجز حدودية مع كمبوديا لتعزيز الأمن

كتب : د ب أ

10:53 ص 17/03/2026

كمبوديا وتايلاند

تعتزم تايلاند البدء في بناء حواجز على طول جزء من حدودها مع كمبوديا الشهر المقبل، وذلك لتعزيز الأمن بعد وقوع اشتباكات مميتة بين الدولتين العام الماضي في ظل توترات قديمة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحاجز الأول سيغطي مسافة 31ر1 كيلومتر في إقليم شانثابوري على طول الحدود الشرقية لتايلاند، وفقا لما قاله فيتاي لايثوميا، المتحدث باسم القوات المسلحة التايلاندية.

وأضاف أن المنطقة التي سيتم وضع حواجز حولها تعد جزءا صغيرا من حدود تبلغ طولها نحو 800 كيلومتر بين الدولتين، ولا تعد جزءا من النزاعات الإقليمية.

وأوضح" بناء هذا الحاجز الحدودي لا يعد فقط بناء لحائط، ولكن أيضا لتوفير راحة البال للأشخاص الذين يعيشون بجانب الحدود".

وأشار إلى أنه سيستغرق بناء الحواجز 45 يوما، مضيفا أنه تم إزالة الألغام الأرضية من المنطقة وبناء طريق ممهد على الجانب التايلاندي من الحدود.

كمبوديا وتايلاند

بيان من الشركة المنتجة يحسم الجدل حول حقوق ملكية مسلسل مصطفى محمود
إسرائيل تعلن اغتيال قائد قوات "الباسيج" الإيرانية.. من هو؟
انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
لدواعٍ أمنية.. إيران تتحرك لنقل مبارياتها في كأس العالم 2026
وزير الدفاع الإسرائيلي: اغتلنا لاريجاني
