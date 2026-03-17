الجيش الإسرائيلي: الفرقة 36 انضمت إلى العملية البرية في جنوب لبنان

كتب : مصراوي

09:09 ص 17/03/2026

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قوات الفرقة 36 التابعة له بدأت تنفيذ نشاط بري في جنوب لبنان لتوسيع منطقة الدفاع المتقدم شمال إسرائيل.

أوضح بيان صادر عن الجيش، أن هذه القوات انضمت إلى قوات الفرقة 91 لمواصلة جهود ترسيخ منطقة الدفاع الأمامية، بهدف إزالة التهديدات وإنشاء طبقة أمنية إضافية لسكان الشمال.

وأوضح البيان، أنه "قبيل دخول القوات، شن الجيش الإسرائيلي غارات بواسطة قوات المدفعية وطائرات سلاح الجو، استهدفت العديد من الأهداف الإرهابية في المنطقة".

وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه سيواصل العمل بقوة ضد حزب الله الذي قرر الانضمام إلى المعركة والعمل تحت رعاية نظام الإرهاب الإيراني، ولن يسمح بالمساس بمواطني دولة إسرائيل.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الاثنين قوات الفرقة 91 بدأت عمليات برية محدودة وموجهة ضد معاقل رئيسية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان لتعزيز الدفاع الأمامي.

فيما قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أنه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بـ"التحرك وتدمير البنية التحتية للإرهاب في القرى الحدودية القريبة من الحدود في لبنان"، وفقا لروسيا اليوم.

الفرقة 36 الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان العملية البرية في لبنان الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان لبنان غارات إسرائيلية على لبنان وإيران

صحتك في رمضان| ما أسباب تسارع ضربات القلب؟
التاريخ يعيد نفسه بعد 11 سنة.. عيسى سي يسير على خطى جاساما مع الأهلي
5 أسئلة من مصطفى محمود في برومو مسلسل "بين الشك واليقين".. فيديو
"المساندة مطلوبة".. رسالة خاصة من أحمد شوبير لجماهير الأهلي بعد الهزيمة
كيف تحمي قلبك وجهازك الهضمي أثناء تناول الفول؟

