الجيش الإسرائيلي: الفرقة 36 انضمت إلى العملية البرية في جنوب لبنان



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قوات الفرقة 36 التابعة له بدأت تنفيذ نشاط بري في جنوب لبنان لتوسيع منطقة الدفاع المتقدم شمال إسرائيل.

أوضح بيان صادر عن الجيش، أن هذه القوات انضمت إلى قوات الفرقة 91 لمواصلة جهود ترسيخ منطقة الدفاع الأمامية، بهدف إزالة التهديدات وإنشاء طبقة أمنية إضافية لسكان الشمال.

وأوضح البيان، أنه "قبيل دخول القوات، شن الجيش الإسرائيلي غارات بواسطة قوات المدفعية وطائرات سلاح الجو، استهدفت العديد من الأهداف الإرهابية في المنطقة".

وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه سيواصل العمل بقوة ضد حزب الله الذي قرر الانضمام إلى المعركة والعمل تحت رعاية نظام الإرهاب الإيراني، ولن يسمح بالمساس بمواطني دولة إسرائيل.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الاثنين قوات الفرقة 91 بدأت عمليات برية محدودة وموجهة ضد معاقل رئيسية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان لتعزيز الدفاع الأمامي.

فيما قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أنه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بـ"التحرك وتدمير البنية التحتية للإرهاب في القرى الحدودية القريبة من الحدود في لبنان"، وفقا لروسيا اليوم.