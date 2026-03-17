هل تسعى الولايات المتحدة للإطاحة برئيس كوبا؟



وكالات

تسعى الولايات المتحدة للإطاحة بالرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل دون تغيير النظام السياسي في كوبا، وفقا لما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادرها.

قالت المصادر، إن الأمريكيين ألمحوا للمفاوضين الكوبيين إلى أن الرئيس دياز كانيل يجب أن يتنحى، وأن القرار بشأن الخطوات التالية سيتخذه الكوبيون بأنفسهم.

وأضافت أن واشنطن لن تصر على أي إجراءات ضد عائلة كاسترو، ولكنها أكدت بوضوح أن أي صفقة ستكون مستحيلة ما دام دياز كانيل في منصبه.

وأشار مصدر للصحيفة إلى أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبرون أن الإطاحة برئيس كوبا ستسمح بإحداث تغييرات اقتصادية هيكلية في البلاد قد لا يؤيدها دياز كانيل.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أطلق تهديدات تجاه كوبا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات ضدها بعد انتهاء العملية في إيران.

وقال ترامب يوم الاثنين، إن بإمكانه الاستيلاء على كوبا "بشكل أو بآخر"، وفقا لروسيا اليوم.