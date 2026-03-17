إعلان

هل تسعى الولايات المتحدة للإطاحة برئيس كوبا؟

كتب : مصراوي

04:06 ص 17/03/2026

رئيس كوبا ميجيل دياز كانيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

تسعى الولايات المتحدة للإطاحة بالرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل دون تغيير النظام السياسي في كوبا، وفقا لما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادرها.

قالت المصادر، إن الأمريكيين ألمحوا للمفاوضين الكوبيين إلى أن الرئيس دياز كانيل يجب أن يتنحى، وأن القرار بشأن الخطوات التالية سيتخذه الكوبيون بأنفسهم.

وأضافت أن واشنطن لن تصر على أي إجراءات ضد عائلة كاسترو، ولكنها أكدت بوضوح أن أي صفقة ستكون مستحيلة ما دام دياز كانيل في منصبه.

وأشار مصدر للصحيفة إلى أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبرون أن الإطاحة برئيس كوبا ستسمح بإحداث تغييرات اقتصادية هيكلية في البلاد قد لا يؤيدها دياز كانيل.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أطلق تهديدات تجاه كوبا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات ضدها بعد انتهاء العملية في إيران.

وقال ترامب يوم الاثنين، إن بإمكانه الاستيلاء على كوبا "بشكل أو بآخر"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

