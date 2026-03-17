قال الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، إن قواته اعتقلت 10 "جواسيس أجانب" مع استمرار الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وقالت منظمة استخبارات الحرس الثوري في محافظة خراسان رضوي شمال شرق البلاد، بحسب وكالة أنباء إيسنا، إنه "تم التعرف على عشرة عناصر مرتزقة وخائنين واعتقالهم"، دون تحديد جنسيّاتهم.

وقال الحرس إن أربعة منهم كانوا يجمعون معلومات "عن مواقع حساسة وبنية تحتية اقتصادية" بينما كان آخرون مرتبطين بـ "جماعة إرهابية ملكية".