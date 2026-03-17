"صوت إيران في الحرب".. إسرائيل تزعم استهداف علي لاريجاني

كتب : أحمد جمعة

10:52 ص 17/03/2026

علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال استهدف الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في غارة جوية داخل إيران خلال الليلة الماضية.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين قولهم إنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان لاريجاني قد قُتل أو أُصيب في الغارة".

وفي المقابل، لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن مصيره حتى الآن من جانب إيران.

وينظر إلى لاريجاني على أنه "صوت إيران" في الملفات الاستراتيجية، وأحد أبرز صناع القرار في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، كما يُعد من الشخصيات المؤثرة في دوائر الحكم، وبرز بشكل كبير منذ اندلاع الحرب في الرد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمسؤولين الغربيين على منصة إكس.

وقبل أيام، شارك لاريجاني في مسيرة "يوم القدس" في وسط طهران، في ظهور علني نادر منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي.

1500 جنيه لكل عامل.. صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظنمة اليوم
انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
"المساندة مطلوبة".. رسالة خاصة من أحمد شوبير لجماهير الأهلي بعد الهزيمة
كيف تحمي قلبك وجهازك الهضمي أثناء تناول الفول؟
صحتك في رمضان| ما أسباب تسارع ضربات القلب؟
