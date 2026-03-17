زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال استهدف الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في غارة جوية داخل إيران خلال الليلة الماضية.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين قولهم إنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان لاريجاني قد قُتل أو أُصيب في الغارة".

وفي المقابل، لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن مصيره حتى الآن من جانب إيران.

وينظر إلى لاريجاني على أنه "صوت إيران" في الملفات الاستراتيجية، وأحد أبرز صناع القرار في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، كما يُعد من الشخصيات المؤثرة في دوائر الحكم، وبرز بشكل كبير منذ اندلاع الحرب في الرد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمسؤولين الغربيين على منصة إكس.

وقبل أيام، شارك لاريجاني في مسيرة "يوم القدس" في وسط طهران، في ظهور علني نادر منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي.