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اليونيسيف: توقف المساعدات إلى غزة سيؤدي سريعًا لعواقب وخيمة

07:56 م الإثنين 03 مارس 2025

غزة

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وكالات

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، إن توقف المساعدات إلى قطاع غزة سيؤدي سريعًا إلى عواقب وخيمة على الأطفال والعائلات.

ودعت المنظمة الأممية جميع الأطراف بشكل عاجل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن القيود المفروضة على المساعدات ستؤثر بشدة على عمليات إنقاذ حياة المدنيين في قطاع غزة.
ويأتي ذلك تعليقًا على إعلان إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قررنا وقف إدخال المساعدات لغزة وخطواتنا التالية ستكون قطع الكهرباء والماء والعودة إلى القتال.
وتابع إنه: سيتم فتح أبواب الجحيم على غزة بهجوم قوي يؤدي إلى احتلال المنطقة وإطلاق خطة ترامب لتهجير سكانها.
ويواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضع العراقيل، مؤكدا رفضه بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، واعتماده سياسة التجويع وقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني في غزة للضغط من أجل إخراج الأسرى دون المضي قدما في الاتفاق.

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