إعلام ألماني: قتيلان و25 مصابا بحادث الدهس في مانهايم (فيديو)

وكالات

أفادت وسائل إعلام ألمانية، بسقوط قتيلين و25 مصابًا في حادث دهس في مانهايم.

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ في مدينة مانهايم بعد عملية دهس وقعت وسط المدينة.

#Mannheim

Amokfahrt!

Polizeieinsatz in Mannheim: Zeugenberichten zufolge ist ein Auto vom Wasserturm bis mindestens zu den Planken gerast.

Offenbar gibt es Tote

Informationen von einer Reporterin vor Ort wurden die Brücken nach Ludwigshafen von schwer bewaffnet Polizisten… pic.twitter.com/6og0SNfLsb — Anti-Grüne (@anti_grune) March 3, 2025

وحسب صحيفة "بيلد " الألمانية، فإن سيارة سوداء من طراز SUV انطلقت بسرعة عالية حيث اصطدمت بحشد من المارة.

من جهتهم، انتشرت وحدات الشرطة المسلحة بشكل مكثف في أنحاء وسط المدينة، كما حثت السلطات العامة المواطنين على الابتعاد عن المنطقة.