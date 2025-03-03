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إعلام ألماني: قتيلان و25 مصابا بحادث الدهس في مانهايم (فيديو)

03:44 م الإثنين 03 مارس 2025

ألمانيا

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وكالات

أفادت وسائل إعلام ألمانية، بسقوط قتيلين و25 مصابًا في حادث دهس في مانهايم.

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ في مدينة مانهايم بعد عملية دهس وقعت وسط المدينة.

وحسب صحيفة "بيلد " الألمانية، فإن سيارة سوداء من طراز SUV انطلقت بسرعة عالية حيث اصطدمت بحشد من المارة.

من جهتهم، انتشرت وحدات الشرطة المسلحة بشكل مكثف في أنحاء وسط المدينة، كما حثت السلطات العامة المواطنين على الابتعاد عن المنطقة.

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ألمانيا حادث الدهس في مانهايم قتل شخصين
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