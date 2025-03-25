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بعد انقطاع كامل لساعات.. عودة تدريجية لخدمات الإنترنت في سوريا

02:31 م الثلاثاء 25 مارس 2025

خدمات الإنترنت

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(وكالات)

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، اليوم الثلاثاء، عن بدء عودة خدمات الإنترنت تدريجيًا في عموم البلاد، بعد انقطاع دام ساعات، نتيجة عمليات تخريب استهدفت المسارات الضوئية في منطقتي معلولا وحسياء.

وكان موقع "نت بلوكس"، المتخصص في مراقبة الشبكات، قد أفاد، في وقت اليوم، بانقطاع كامل للإنترنت في جميع أنحاء سوريا، مما تسبب في تعطل الاتصالات في عدة مدن.

وأشار الموقع إلى أن الانقطاع جاء بالتزامن مع تقارير عن اضطرابات في قطاع الاتصالات، دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة هذه الاضطرابات.

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وزارة الاتصالات خدمات الإنترنت سوريا
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