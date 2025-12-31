وزير الصحة يتابع خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، غرفة الأزمات والطوارئ المركزية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نواب الوزير وقياداتها، ومديري المديريات الصحية عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الجديدة 2026 وأعياد الميلاد المجيدة.

وجه الوزير بزيادة أعداد الأطقم الطبية في أقسام الطوارئ والعمليات على مدار 24 ساعة، وتفعيل الخطوط الساخنة للطوارئ (137 و16474)، والتأكد من توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاتها والأكسجين، مع المتابعة اللحظية من غرفة التحكم الرئيسية.

كما أكد رفع درجة الاستعداد في المستشفيات العامة والمركزية القريبة من الكنائس التي تقيم قداس عيد الميلاد، والمتنزهات والحدائق المتوقع تجمعات كبرى بها، مع تحديد المسافات التقديرية بالتنسيق مع هيئة الإسعاف.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير راجع سير عمل محاور خطة التأمين الطبي (العلاجية والإسعافية والوقائية)، وحل أي تحديات فورًا، مع تفعيل خطة الأزمات وتجهيز فرق الانتشار السريع الإقليمية والمركزية، والتنسيق مع مستشفيات هيئة الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن خطة تمركزات سيارات الإسعاف تشمل 1772 سيارة، موزعة كالتالي: 304 سيارات للأماكن العامة والمنتزهات والحدائق، و414 لتأمين الكنائس، و1054 لتأمين الطرق، إضافة إلى 11 لانشًا نهريًا ولانش بحري واحد.

وأضاف أن الوزير شدد على تكثيف خدمات التوعية والتثقيف الصحي والتواصل المجتمعي، وتفعيل المبادرات الرئاسية والقوافل العلاجية المتنقلة في الأماكن العامة (الحدائق والنوادي والمولات ومحطات المترو والقطارات)، مع رفع تقارير دورية عن رضا المواطنين عن الخدمات من خلال إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية.

كما وجه الوزير إدارة العلاج الحر بتكثيف الحملات التفتيشية الميدانية لرصد المنشآت غير المرخصة، بالتنسيق مع مديريات الشؤون الصحية، لوضع خطة موسعة تضمن الانضباط في قطاع المنشآت الطبية.