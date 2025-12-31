25 صورة لأجمل لحظات شيكابالا مع زوجته وأولاده عام 2025

شهد عام 2025 لحظة مؤثرة في مسيرة محمود شيكابالا، قائد الزمالك السابق، بإعلان اعتزاله كرة القدم، بعد أكثر من 25 عاما داخل جدران القلعة البيضاء.

وخلف تلك الحظة، كانت سارة زوجته تدعمه في قراره، وكتبت له رسالة مؤثرة آنذاك عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام": "إلى حبيبي، وسندنا، وأيقونة نادي الزمالك، لا أستطيع أن أصدق أننا لن نراك مجددًا في الملاعب، لم أرَ من قبل هذا الكم من القلوب المنكسرة، لكنني لست مندهشة… لأنك لطالما كنت أكثر من مجرد لاعب، كنت الأمل والفخر، كنت روح الزمالك، كنا جميعًا نعلم كم كنت تعني للجماهير، لكن رؤية هذا القدر الهائل من الحب والامتنان كانت تجربة لا تُنسى، لقد لمست حياة الكثيرين… ليس فقط بموهبتك، بل بروحك العظيمة".

وأضافت: "لن تُنسى أبدًا، ولن يكون لك بديل، ومهما أخذتك الحياة إلى أماكن، ستبقى دائمًا أسطورة، والسبب الذي جعل الكثيرين يعشقون هذه اللعبة، أنا أعلم أنك ستتألق أينما ذهبت، لأنك تملك حقًا أنقى قلب، وأطيب نية، نحن نحبك، دائمًا، وإلى عائلتنا وأصدقائنا: شكرًا لكم على حبكم ودعمكم المستمر. نحن محظوظون جدًا بوجودكم في حياتنا".

زوجة شيكابالا ترافقه في تكريم "كاف"

كما شهد عام 2025، لحظة مؤثرة أخرى في مسيرة شيكابالا، ولكن بعد اعتزاله، بدعوته من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، للمشاركة في حفل جوائز الأفضل في القارة، وظهرت زوجته سارة بجواره في الحفل.

جنسية زوجة شيكابالا

وتزوج شيكابالا من "سارة" التي تحمل الجنسيتين المصرية والكندية، في أغسطس 2018، بعد عام من خطبتهما، وزرقا بمولودين "آدم ونوح".