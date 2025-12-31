إعلان

متحدث تركي: "قسد" لا تتخذ خطوات فعلية للاندماج في المؤسسات السورية

كتب : مصراوي

05:24 م 31/12/2025

وزارة الدفاع التركية

أنقرة (د ب أ)

أكدت تركيا مجددا على أن قوات سوريا الديمقراطية(قسد) لا تتخذ خطوات فعلية للاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، قوله في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إ، قسد تواصل طرح مطالب اللامركزية والفيدرالية، ولا تتخذ أي خطوات باتجاه الاندماج مع السلطة المركزية، وهذا الموقف يضر بوحدة الأراضي السورية واستقرارها.

وأضاف أكتورك، "أن نواصل تعاوننا الوثيق مع سوريا في إطار مبدأ دولة واحدة، جيش واحد، ونتابع عن كثب مسار الاندماج"، مشيراً إلى أن تركيا ستقدم الدعم اللازم في حال قررت الحكومة السورية اتخاذ مبادرة من أجل وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

وكانت الدولة السورية توصلت في العاشر من مارس 2025 إلى اتفاق يقضي باندماج قسد ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية، يؤكد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.

وزارة الدفاع التركية قوات سوريا الديمقراطية اندماج قسد ضمن مؤسسات سوريا

