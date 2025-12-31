يسدل منتخب السودان الستار على مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا على الأراضي المغربية، عندما يصطدم بمنتخب بوركينا فاسو في مواجهة حاسمة.

وتُقام المباراة اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة، حيث يلتقي المنتخبان في لقاء يسعى من خلاله كل طرف لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

وكان المنتخبان قد ضمنا العبور إلى دور الـ16 بعد أن جمع كل منهما 3 نقاط خلال الجولتين الماضيتين، إلا أن نتيجة المواجهة ستحدد صاحب المركز الثاني خلف منتخب الجزائر المتصدر برصيد 6 نقاط، إلى جانب تحديد المنتخب الذي سيتأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

موعد مباراة السودان وبوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا 2025

تنطلق مباراة السودان وبوركينا فاسو اليوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل منتخب السودان ضد بوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا 2025

حراسة المرمى: محمد أبوجا.

خط الدفاع: زايد- محمد- الطيب- مازن محمد الدين.

وسط الميدان: بشرى- عادل- عبدالله.

خط الهجوم: ياسر مزمل- جون- نوح.

تشكيل منتخب بوركينا فاسو

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

الدفاع: سيدريك بادولو – إدموند تابسوبا – إيسوفو دايو – أرسين كواسي

الوسط: ستيفن عزيز كي – بلاتي توريه – سعيدو سيمبوري

الهجوم: جورجي مينومجو – لاسينا تراوري - سيرييك إيري

القنوات الناقلة لمباراة السودان وبوركينا فاسو

تُنقل المباراة حصريًا عبر شاشة

beIN SPORTS MAX HD2.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السودان وبوركينا فاسو

وبحثًا عن القنوات المجانية التي ستبث اللقاء، تم الإعلان عن إذاعته عبر عدد من القنوات الأرضية المفتوحة، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

القناة المغربية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تفاصيل مباراة السودان وبوركينا فاسو

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 5: التعادل السلبي يسيطر علي اللقاء

الدقيقة 7: تمريرات للاعبو بوركينا فاسو بمنتصف الملعب

الدقيقة 16: هدف أول لبوركينا فاسو عن طريق لاسينا تراوري

الدقيقة 23: منتخب السودان يحصل علي ركلة جزاء

الدقيقة 25: الغزولي نوح أهدر ركلة الجزاء للسودان

الدقيقة 28: ضغط متواصل من جانب منتخب بوركينا فاسو

الدقيقة 34: حكم المباراة أشهر بطاقة صفراء لصالح سيدريك بادولو

الدقيقة 38: محاولات من جانب منتخب بوركينا فاسو لتسجيل الهدف الثاني

الدقيقة 45: الحكم يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 45+5: انتهاء الشوط الأول بتقدم بوركينا فاسو بهدف نظيف