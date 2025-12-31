إعلان

بعد تصاعد الاحتجاجات.. الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من المظاهرات

كتب : مصراوي

04:40 م 31/12/2025

مسعود بزشكيان

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الشعب إلى إظهار التضامن بدلا من تنظيم احتجاجات في الوضع الحرج الحالي.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن بزشكيان قوله اليوم الأربعاء "إننا في وضع، يشهد إلى جانب الضغط من الأعداء الأجانب، هناك للأسف أيضا أعمال احتجاجية تجرى في البلاد".

وأضاف الرئيس أنه في مثل هذه الأزمة، "من الضروري تعزيز التضامن من أجل التغلب على المشكلات القائمة".

وبعد وقت قصير من الاحتجاجات، تعهد بزشكيان في رسالة مقتضبة بإجراء إصلاحات اقتصادية وأعلن استعداده للحوار، غير أن هذا لم يلق صدى بين المتظاهرين، وبالنسبة لهم، يعتبر الرئيس وسياساته السبب الرئيسي للمعاناة الاقتصادية في البلاد، الغنية في الواقع بالنفط والغاز.

