منظمة التعاون الإسلامي تؤكد الدعم الكامل للشرعية اليمنية

(د ب أ)

أكدت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء،على أن أمن السعودية، خط أحمر لا يمكن المساس به، مشيرة الى أن أي تهديد لأمنها يُعد تهديدًا مباشرًا لأمن العالم الإسلامي.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في بيان له اليوم الأربعاء، أن موقف المنظمة الثابت والمبدئي الداعم للجمهورية اليمنية وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها، ورفضها القاطع لأي أعمال أو محاولات من شأنها تقويض وحدة اليمن أو المساس بشرعيته الدستورية ومؤسساته الوطنية، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية.

وجدد طه دعم المنظمة الكامل للشرعية اليمنية، ممثلة في رئيس مجلس القيادة الرئاسي وحكومته المعترف بها دوليًا، مشددًا على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وترسيخها، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية.

أعرب الأمين العام للمنظمة ، التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، عن إدانته لأي تحركات أو ممارسات صادرة عن المجلس الانتقالي الجنوبي، لما تشكله من تهديد مباشر لوحدة اليمن وتقويض لجهود السلام وإطالة أمد الصراع، وأن أي إخلال بأمن واستقرار اليمن يشكل مساسًا بالسلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

وثَمَّن طه إعلان انسحاب القوات الإماراتية من اليمن، باعتبار ذلك خطوة بناءة من شأنها دعم مساعي التهدئة وخفض التصعيد وحقن دماء الشعب اليمني.

وشدد "على أن أمن السعودية، قبلة المسلمين وأرض الحرمين الشريفين، وسلامة أراضيها وسيادتها، خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي تهديد لأمنها يُعد تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة والعالم الإسلامي بأسره"، مؤكدًا" تضامن المنظمة الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية أمنها الوطني".

وأكد الأمين العام "أهمية مواصلة دعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية"، داعيًا "جميع الأطراف اليمنية إلى الالتزام بالشرعية ونبذ العنف وتغليب لغة الحوار والمصلحة العليا لليمن وشعبه، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وصون وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها."

وتشهد محافظتا حضرموت والمهرة (شرقي اليمن) توتراً عسكرياً متزايداً منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الحالي، بعد اجتياح المجلس الانتقالي الجنوبي للمحافظتين، ما دفع قيادة الشرعية اليمنية إلى تقديم طلب رسمي للتحالف للتدخل.