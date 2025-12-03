إعلان

إعلام عبري: نتنياهو اجتمع بالقيادة الأمنية لمناقشة الرد على حادث رفح

كتب-عبدالله محمود

10:45 م 03/12/2025

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اجتمع بالقيادة الأمنية مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة الرد الإسرائيلي على حادث رفح.

وشدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، خلال الاجتماع على إنه لا يمكن التغاضي عن هذا الحادث.

ووفقًا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن التحقيق الأولي كشف أن مقاتلي المقاومة الفلسطينية أطلقوا على قذيفة على مركبة مدرعة برفح مما أدى إلى إصابة 5 جنود إسرائيليين.

وفي بيان رسمي، اتهم نتنياهو حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن إسرائيل سترد على ذلك بما يتناسب مع سياستها الرافضة لأي مساس بجنود الجيش.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو يجتمع بالقيادة الأمنية الرد الإسرائيلي على حادث رفح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان