إعلام عبري: نتنياهو اجتمع بالقيادة الأمنية لمناقشة الرد على حادث رفح

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اجتمع بالقيادة الأمنية مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة الرد الإسرائيلي على حادث رفح.

وشدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، خلال الاجتماع على إنه لا يمكن التغاضي عن هذا الحادث.

ووفقًا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن التحقيق الأولي كشف أن مقاتلي المقاومة الفلسطينية أطلقوا على قذيفة على مركبة مدرعة برفح مما أدى إلى إصابة 5 جنود إسرائيليين.

وفي بيان رسمي، اتهم نتنياهو حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن إسرائيل سترد على ذلك بما يتناسب مع سياستها الرافضة لأي مساس بجنود الجيش.