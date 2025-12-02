زيلينسكي: لقائي مع ترامب يعتمد على نتائج محادثات موسكو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن كييف تنتظر إشارات من الولايات المتحدة بشأن اجتماعات الوفد الأمريكي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة خطة السلام.

وأشار زيلينسكي في منشور على حسابة بمنصة "تيليجرام"، إلى أن كييف تنتظر تقريرا من الوفد الأمريكي بعد انتهاء الاجتماع مع بوتين في موسكو، مؤكدا أن الخطوات التالية على طريق إنهاء الحرب تعتمد على هذه الإشارات.

وأوضح زيلينسكي، أن أوكرانيا تنتظر وستستقبل إشارات معينة، لافتا إلى أن في حال سارت الأمور على ما يرام وبشكل عادل، فقد يلتقي بالوفد الأمريكي بشكل أسرع.

وذكر زيلينسكي، أنه سيرسل وفدا أرفع مستوى في حال كانت الرسائل التي سيستقبلها من الأمريكيين تشير إلى فرصة لاتخاذ قرارات عالمية سريعة.

وأكد الرئيس الأوكرلاني، استعداده للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه أوضح أن الأمر يتوقف على نتائج محادثات اليوم في موسكو.

ويلتقي مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة خطة السلام المقترحة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.