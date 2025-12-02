إعلان

أوكرانيا تنفي سيطرة روسيا على مدينة بوكروفسك

كتب : مصراوي

06:56 م 02/12/2025

القوات الروسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كييف/ موسكو - (د ب أ)

نفت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم الثلاثاء مزاعم الكرملين بأن القوات الروسية استولت على مدينة بوكروفسك الرئيسية، قبيل زيارة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لموسكو.

وقالت هيئة الأركان عبر تطبيق تليجرام: "تواصل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية عملياتها الدفاعية في القطاعات الصعبة على الجبهة، بما فيها بوكروفسك وفوفتشانسك وكوبيانسك".

واتهم الجنرالات روسيا بإعلان الاستيلاء على المدينة مع التركيز على زيارة ويتكوف لموسكو اليوم الثلاثاء، حيث يسعى الكرملين إلى إظهار تقدم قبل مباحثات بشأن خطة سلام محتملة.

وأصبحت بوكروفسك، وهي مركز صناعي كان يقطنه نحو 60 ألف نسمة، رمزا للمقاومة الأوكرانية في الحرب.

ومن شأن الاستيلاء على المدينة أن يمثل أكبر انتكاسة لكييف على الجبهة منذ سقوط أفديفكا في فبراير 2024.

لكن الجيش الأوكراني يؤكد أن قواته ما زالت تسيطر على الجزء الشمالي من بوكروفسك على طول خط السكة الحديد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأركان العامة الأوكرانية أوكرانيا روسيا مدينة بوكروفسك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
عاجل| بوتين يحذّر أوروبا من شن حرب على روسيا.. ويؤكد: لن يبقى أحد للتفاوض