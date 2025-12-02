توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالرد على الهجمات الاوكرانية التي استهدفت ناقلات النفط الروسية في البحر الأسود قبل أيام.

وأشار بوتين، إلى أن موسكو ستوسع نطاق هجماتها على الموانئ والسفت الأوكرانية، مضيفا: "سندرس إمكانية اتخاذ إجراءات انتقامية ضد سفن الدول التي تساعد أوكرانيا في تنفيض مثل هذه الضربات".

وكانت أوكرانيا أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط روسيتين في البحر الأسود، يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وكشف مسؤول أوكراني، أن جهاز الأمن والبحرية استهدفا الناقلتين الروسيتين بغواصات بحرية مسيرة أوكرانية الصنع.

وأفادت مصادر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، بخروج الناقلتين عن الخدمة بعد تضررهما بشكل بالغ جراء الهجوم.

وكانت الناقلتان من بين ما يُعرف بـ"أسطول الظل الروسي" الذي يضم مئات الناقلات البحرية التي ترفع أعلام دول مختلفة، لشحن نفطها إلى عملائها في تحد للعقوبات الدولية.