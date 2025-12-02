إعلان

قد تعود لجثث أسرى.. إسرائيل تتسلم عينات من غزة عبر الصليب الأحمر

كتب : مصراوي

04:28 م 02/12/2025

بنيامين نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تسلمت عبر الصليب الأحمر عينات نُقلت من قطاع غزة.

وقبل قليل، قال مكتب نتنياهو، إن إسرائيل تستعد لاستقبال عينات من غزة عبر الصليب الأحمر، مشيرًا إلى أنها ستُحال إلى معهد الطب الشرعي للفحص والتدقيق.

ورجح المكتب أن تكون العينات عائدة لأحد الأسيرين اللذين تدعي إسرائيل أن جثتيهما ما تزالان في غزة، لافتًا إلى أنه ما زال هناك جثمانان لأسيرين بالقطاع، أحدهما إسرائيلي والآخر تايلندي.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بتسلمها كل جثث الأسرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو جثث أسرى إسرائيل الصليب الأحمر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026