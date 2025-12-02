قد تعود لجثث أسرى.. إسرائيل تتسلم عينات من غزة عبر الصليب الأحمر

وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تسلمت عبر الصليب الأحمر عينات نُقلت من قطاع غزة.

وقبل قليل، قال مكتب نتنياهو، إن إسرائيل تستعد لاستقبال عينات من غزة عبر الصليب الأحمر، مشيرًا إلى أنها ستُحال إلى معهد الطب الشرعي للفحص والتدقيق.

ورجح المكتب أن تكون العينات عائدة لأحد الأسيرين اللذين تدعي إسرائيل أن جثتيهما ما تزالان في غزة، لافتًا إلى أنه ما زال هناك جثمانان لأسيرين بالقطاع، أحدهما إسرائيلي والآخر تايلندي.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بتسلمها كل جثث الأسرى.