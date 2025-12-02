إعلان

السويد تكثف المساعدات لأوكرانيا من أجل المدنيين خلال فصل الشتاء

كتب : مصراوي

02:50 م 02/12/2025

المساعدات لأوكرانيا

كوبنهاجن- (د ب أ)

من المقرر أن تقدم السويد مزيدا من الدعم لأوكرانيا لمساعدة المدنيين خلال فصل الشتاء.

وأعلنت الحكومة السويدية اليوم الثلاثاء تخصيص أكثر من 1,1 مليار كرون (116 مليون دولار) لكييف.

وتهدف المساعدات لضمان إمدادات الطاقة والمساعدة في إصلاح وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة وتمويل الرعاية الصحية للشعب الأوكراني.

وتدعم السويد ودول الشمال الأوروبي أوكرانيا بقوة منذ بدء الهجوم الروسي في فبراير 2022.

وتشير الإحصاءات الحكومية إلى أن ستوكهولم منحت أوكرانيا نحو 109 مليارات كرون.

السويد المساعدات أوكرانيا المدنيين فصل الشتاء

