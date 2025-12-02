أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن عشرات الإسرائيليين يتظاهرون قبالة مقر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في القدس رفضًا لمنح العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وهتف المتظاهرون بعبارات مثل: "إسرائيل ليست دولة تابعة لترامب (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) ولا لجمهورية الموز"، و "إسرائيل دولة قانون"، بحسب الصحيفة.

وطالب المتظاهرون بمحاسبة نتنياهو على جرائمه، واستكمال التحقيق في قضية قطر جيت ومحاكمة المذنبين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر 2023 وتقديم المسؤولين العدالة.

ويوم الأحد الماضي، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلبًا رسميًا إلى الرئيس إسحاق هرتسوج للعفو عنه ووقف محاكمته في ثلاث قضايا فساد تستلزم سجنه في حال إدانته.

وأشارت التقديرات إلى أن الرئيس الإسرائيلي سيوافق على العفو عن نتنياهو مقابل إجراء انتخابات مبكرة، وفق ما أفادت القناة 13 الإسرائيلية، أمس.

وفي أكتوبر الماضي، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الكنيست، نظيره الإسرائيلي بمنح عفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.