إحباط هجوم محتمل في أستراليا: سيارة شرطة تصدم مشتبهين كانوا بطريقهم إلى بوندي

كتب : مصراوي

01:34 م 18/12/2025

إحباط هجوم محتمل في أستراليا

قالت الشرطة الاسترالية إن مجموعة من الرجال يُعتقد أنهم كانوا في طريقهم إلى شاطئ بوندي تعرّضوا للدهس بسيارة شرطة غير مميزة خلال عملية لمكافحة الإرهاب قرب سيدني.

وأفادت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية وفقا لما نشرته تليجراف البريطانية، بأنها تلقت بلاغًا يفيد بأن الرجال ربما كانوا يخططون لـ"عمل عنيف".

وقامت سيارة تويوتا لاندكروزر غير مميزة، تقل عناصر تكتيكية مسلحة بشكل كثيف، بالاصطدام بسيارة هيونداي هاتشباك بيضاء في منطقة ليفربول، على بُعد 19 ميلًا جنوب غرب وسط سيدني، مساء الخميس بالتوقيت المحلي.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن السيارة كانت تقل عدة رجال قدموا من ملبورن ويتجهون نحو شاطئ بوندي.

وأظهرت لقطات مصورة الرجال وهم ممددون على الرصيف، مكبلين وملطخين بالدماء، بينما كان ضباط مسلحون يقفون فوقهم. كما أُوقفت سيارة أخرى، ويتم حاليًا استجواب سبعة رجال من قبل الشرطة.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إنها تلقت بلاغًا يفيد بأن الرجال ربما كانوا يخططون لـ"عمل عنيف".

ويُعتقد أن الضباط أطلقوا طلقات غير قاتلة من نوع "بين باج" (أكياس فاصوليا) على السيارة قبل تنفيذ الاعتقالات، وذلك عقب البلاغ.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان: "استجابت وحدات العمليات التكتيكية لمعلومات وردت تفيد بإمكانية التخطيط لعمل عنيف. وقامت الشرطة لاحقًا باعتراض سيارتين في إطار التحقيق. ومع استمرار التحقيقات، يساعد سبعة رجال الشرطة في استفساراته".

وأضاف البيان: "في الوقت الحالي، لم تحدد الشرطة أي صلة بين هذه الواقعة والتحقيق الجاري بشأن الهجوم الإرهابي في بوندي".

ومن المفهوم أن الضباط أطلقوا طلقات "بين باج" على السيارة قبل تنفيذ الاعتقالات.

وقالت كريسي باريت، مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية، إن من المتوقع تنفيذ مداهمات إضافية عقب هجوم بوندي بيتش يوم الأحد الماضي، الذي قُتل فيه 15 شخصًا.

وأُصيب العشرات بجروح في إطلاق النار الجماعي الذي استهدف الجالية اليهودية في أستراليا خلال فعالية بمناسبة الليلة الأولى من عيد الحانوكا.

وقد تم احتجاز سبعة رجال في الحادث الذي وقع على بُعد 19 ميلًا جنوب غرب منطقة الأعمال المركزية في سيدني.

وتم توجيه 59 تهمة إلى نافيد أكرم، المشتبه به الذي نجا من الهجوم، بينها 15 تهمة قتل وتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي.

وأُصيب أكرم (24 عامًا) بجروح خطيرة خلال الهجوم، بينما قُتل والده، ساجد أكرم، في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وحتى مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، ظل 17 شخصًا في المستشفيات في أنحاء سيدني؛ أحدهم في حالة حرجة، فيما وُصفت حالة أربعة آخرين بالحرجة لكنها مستقرة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن الهجوم يبدو أنه كان "مدفوعًا بأيديولوجيا تنظيم الدولة الإسلامية"

