القناة 12 العبرية: إطلاق النار في غزة ناجم عن قذيفة مدفعية أخطأت هدفها

كتب : مصراوي

05:05 م 17/12/2025

غزة

وكالات

نقلت القناة 12 العبرية عن مصدر عسكري إسرائيلي، بإن إطلاق النار في قطاع غزة ناجم عن قذيفة مدفعية أخطأت هدفها بنحو 4 كيلومترات.

وقالت الإسعاف والطوارئ بغزة، إنه أصيب نحو 9 فلسطينيين في غارة من مسيرة إسرائيلية خارج مناطق انتشار جيش الاحتلال وسط مدينة غزة.

وأكد مصدر في المستشفى المعمداني، لقناة الجزيرة بوقوع مصابين أثر قصف قوات الاحتلال حي السامر خارج مناطق انتشاره وسط مدينة غزة.

وأشارت وزارة الصحة بغزة، إلى أنه منذ وقف إطلاق النار 11 أكتوبر 2025، وقع 394 شهيدا و1075 جريحا واستخراج نحو 634 جثمان.

غزة إطلاق النار قذيفة مدفعية

