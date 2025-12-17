وقّعت الحكومة الفلسطينية اتفاقية تمويل إضافية لمشروع الصرف الصحي لشرق نابلس الممول من الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني (KfW)، بقيمة ثمانية ملايين يورو، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تطوير وإدارة نظام مياه الصرف الصحي في شرق نابلس والقرى الشرقية.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، يرتفع بذلك إجمالي تمويل الحكومة الألمانية للمشروع إلى 43.8 مليون يورو علما بأن الاتحاد الأوروبي يساهم أيضا بتمويل المشروع خلال بنك التنمية الألماني (KfW) بقيمة إضافية 17.1 مليون يورو.

ووفقًا لبيان وزارة المالية اليوم الأربعاء، وقّع نيابةً عن الحكومة الفلسطينية وزير المالية والتخطيط إسطفان سلامة، فيما وقّع عن بنك التنمية الألماني (KfW) مندوبته جوديث إتزلر، ومدير مكتب البنك في رام الله والبيرة آرني غوس، وجرى التوقيع بمشاركة رئيس سلطة المياه زياد الميمي، ورئيس بلدية نابلس حسام الشخشير بصفتها الجهة المنفِّذة والمستفيدة من المشروع.

ويمتد تنفيذ المشروع على مدار خمس سنوات، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية لقطاع المياه، وتحسين الخدمات البيئية والصحية المقدَّمة للمواطنين.