أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض ما وصفه بـ"حصار كامل" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل إلى فنزويلا أو تغادرها، في خطوة تستهدف قطاع النفط بوصفه المصدر الرئيسي لإيرادات حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

ولم تتضح بعد آليات تنفيذ هذا القرار، ولا ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستلجأ إلى خفر السواحل لاعتراض السفن، كما حدث الأسبوع الماضي، وتأتي الخطوة في وقت نشرت فيه واشنطن آلاف الجنود ونحو اثنتي عشرة سفينة حربية في المنطقة، من بينها حاملة طائرات، في مؤشر على تشديد الحضور العسكري.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" إن قراره جاء "بسبب سرقة أصولنا، ولأسباب أخرى كثيرة، من بينها الإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر"، مضيفًا أن النظام الفنزويلي جرى تصنيفه "منظمة إرهابية أجنبية"، وعلى هذا الأساس أصدر أمرًا بفرض الحصار على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات.

في المقابل، أعلنت حكومة فنزويلا رفضها ما وصفته بـ"التهديد الشنيع" الصادر عن الرئيس الأمريكي، مؤكدة معارضتها للإجراءات التي تستهدف سيادتها واقتصادها.