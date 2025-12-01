إعلان

عملية دهس قرب الخليل وأنباء عن إصابة مجندة إسرائيلية.. فيديو

كتب-عبدالله محمود:

11:13 م 01/12/2025

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك أنباء عن عملية دهس، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال تهرع إلى منطقة مفرق قرب الخليل.

وأكد جيش الاحتلال في بيان له الإثنين، أن قوات الاحتلال تجري عملية تمشيط واسعة قرب الخليل للبحث عن منفذ العملية.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بأن جيش الاحتلال إغلاق محاور بالخليل، مشيرة إلى أن هناك تقديرات بأن منفذ الدهس انسحب إلى المدينة إثر إصابته برصاص الجنود.

ورصدت العديد من وسائل الإعلام، المشاهد الأولي من موقع عملية دهس قرب الخليل، لافتة إلى أن هناك أنباء عن إصابة جندي إسرائيلي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث دهس الخليل إسرائيل إصابة مجندة إسرائيلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة
منظمة الصحة العالمية تحذر من حقن فقدان الوزن |تفاصيل
قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا
مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة