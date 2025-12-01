عملية دهس قرب الخليل وأنباء عن إصابة مجندة إسرائيلية.. فيديو

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك أنباء عن عملية دهس، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال تهرع إلى منطقة مفرق قرب الخليل.

المشاهد الأولية من موقع عملية دهس قرب الخليل وأنباء عن إصابة جندي إسرائيلي#إسرائيل#قناة_الحدث pic.twitter.com/5UJvfjRvbi — الحدث عاجل (@Alhadath_Brk) December 1, 2025

وأكد جيش الاحتلال في بيان له الإثنين، أن قوات الاحتلال تجري عملية تمشيط واسعة قرب الخليل للبحث عن منفذ العملية.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بأن جيش الاحتلال إغلاق محاور بالخليل، مشيرة إلى أن هناك تقديرات بأن منفذ الدهس انسحب إلى المدينة إثر إصابته برصاص الجنود.

ورصدت العديد من وسائل الإعلام، المشاهد الأولي من موقع عملية دهس قرب الخليل، لافتة إلى أن هناك أنباء عن إصابة جندي إسرائيلي.