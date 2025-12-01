الرئيس الإسرائيلي يعلق على طلب نتنياهو العفو عنه

نقلت القناة الـ13 عن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بشأن العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قوله إنه سيضع في اعتباره مصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي فقط.

والأحد، قدم نتنياهو طلبًا رسميًا إلى هرتسوج للعفو عنه ووقف محاكمته في ثلاث قضايا فساد تستلزم سجنه في حال إدانته.

واحتجاجًا على طلب العفو عن نتنياهو، نظم عشرات الإسرائيليين مظاهرات أمام منزل الرئيس إسحاق هرتسوج في تل أبيب.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصدر مطلع، بأنه من المرجح أن يعفو الرئيس عن نتنياهو مقابل تخليه عن منصبه في الحكومة الإسرائيلية.

ولكن قالت الهيئة، إن مقربين من نتنياهو أكدوا أن رئيس الحكومة لن يقبل التخلي عن الحياة السياسية ولن يقر بالذنب.