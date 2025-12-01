إحباط محاولة أوكرانية لاغتيال ضابط روسي رفيع في شبه جزيرة القرم

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، إحباط محاولة اغتيال ضابط رفيع المستوى في وزارة الدفاع الروسية بشبه جزيرة القرم، بتوجيهات من استخبارات كييف.

وقال الجهاز في بيان، نقلته وكالة سبوتنيك: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي هجومًا إرهابيًا في جمهورية القرم ضد ضابط رفيع في وزارة الدفاع الروسية، خططت له مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية".

وأشار الجهاز إلى أن الاستخبارات الأوكرانية جندت مواطنا أوكرانيا، وكلفته بمهمة تفجير سيارة عسكرية روسية باستخدام عبوة ناسفة.

وأوضح أنه "تم القضاء على منفذ الهجوم الإرهابي أثناء زرعه المتفجرات تحت السيارة ومقاومته المسلحة لضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي" وعثر بحوزة المنفذ على معدات اتصالات مع رعاته ومكونات عبوة ناسفة غربية الصنع.

وأفادت تسجيلات صوتية لضابط مخابرات عسكرية أوكرانية يُطلع عميله في شبه جزيرة القرم على نية كييف اغتيال أحد الجنرالات الروس. ونُشر التسجيل في فيديو لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي. بحسب وكالة سبوتنيك.