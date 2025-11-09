كابول - (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن استعداده للتوسط بين باكستان وأفغانستان بعد انهيار محادثات السلام الأخيرة التي جرت بينهما في اسطنبول.

ودعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى حوار مستمر بين كابول وإسلام آباد لتخفيف التوترات المتصاعدة على طول الحدود بين أفغانستان وباكستان، وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، قال عراقجي إن طهران مستعدة لمساعدة الجانبين من خلال وساطة دبلوماسية، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وطبقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، أعرب عراقجي عن قلقه إزاء تدهور الوضع وحث على "حوار مستدام بالتعاون مع القوى الإقليمية" لتسوية النزاعات سلميا، مؤكدًا استعداد بلاده لتقديم أي دعم ضروري للمساعدة في استعادة الاستقرار.

وأطلع وزير خارجية باكستان إسحاق دار عراقجي على نتائج المحادثات الأخيرة التي عقدت في اسطنبول، مشددا على أهمية الحفاظ على السلام الإقليمي ومنع المزيد من التصعيد.

وكانت محادثات السلام في إسطنبول بين باكستان وأفغانستان قد وصلت إلى طريق مسدود أمس الأول الجمعة، بعد يوم من اتهام الجانبين أحدهما الآخر بتصعيد اشتباكات حدودية هددت بخرق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إلية بوساطة قطرية.