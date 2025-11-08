استمرار توافد الناخبين على السفارة المصرية بالرياض- صور

فيديو وصور.. نزوح كبير من جنوب لبنان بعد قصف إسرائيلي وتحذير من التصعيد

تزايد إقبال المصريين في الكويت على التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025

إقبال كبير للجالية المصرية بالأردن على التصويت في انتخابات مجلس النواب

وكالات

يواصل أفراد الجالية المصرية في السعودية، توافدهم على مبنى السفارة المصرية في المملكة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب المصري 2025، ضمن الفترة المحددة لتصويت المصريين بالخارج.

وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 للمصرين بالخارج، يوم أمس الجمعة والتي تنتهي مساء اليوم السبت.

وذكر المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي، أن عملية التصويت تُجرى في 139 مقرا انتخابيا في 117 دولة.

ومن المقرر، أن تبدأ المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل مصر يوم 10 نوفمبر الجاري والتي ستمتد ليومين، فيما ستُعلن النتائج يوم 18 من الشهر نفسه.

ومن المنتظر، أن تُجرى عملية التصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، ويومي 24 و25 من الشهر نفسه في الداخل، فيما سيُكشف عن نتائجها يوم 2 ديسمبر المقبل.