موسكو - (د ب أ)

أفادت روسيا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفق مع الرئيس فلاديمير بوتين على أن من شأن وقف إطلاق نار مؤقت في أوكرانيا أن يؤدي فقط إلى "إطالة" أمد الصراع و"خطر تجدد القتال"، وذلك خلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين في وقت سابق اليوم الأحد.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يجري حاليا محادثات مع ترامب في منتجعه مارالاجو بولاية فلوريدا، قد اقترح سابقا وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما لإتاحة الفرصة للأوكرانيين للتصويت في استفتاء على خطة سلام محتملة.

ولطالما أبدت موسكو رغبتها في التوجه مباشرة نحو اتفاق سلام نهائي، متجاوزة أي وقف إطلاق نار تمهيدي.

وفي غضون، ذلك نقلت وكالة الأنباء الرسمية الروسية "تاس" عن مستشار الرئيس بوتين للشؤون الخارجية، يوري أوشاكوف، قوله إن بوتين وافق على مواصلة المحادثات لإيجاد حل للصراع ضمن مجموعات العمل التي تم تشكيلها لهذا الغرض.

وأشار أوشاكوف إلى أن إحدى هذه المجموعات من المقرر أن تتناول "الجوانب المختلفة للقضية الأمنية"، في حين ستركز مجموعة أخرى على "قضايا المجال الاقتصادي."

وخلال المكالمة التي جرت، اليوم الأحد، والتي استغرقت أكثر من ساعة، أشار ترامب إلى الصعوبات الكبيرة في التوسط لإيجاد حل سلمي محتمل، وفقا لما ذكره الكرملين.

ولفت أوشاكوف إلى أن: "ترامب أقر بأن أزمة أوكرانيا كانت الأصعب بالنسبة له، وأوضح أنه أبدى قناعته مرة أخرى برغبة روسيا في التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي".

ودعا أوشاكوف أيضا أوكرانيا إلى اتخاذ قرار سريع بشأن منطقة دونباس الواقعة شرقي البلاد، وهي إحدى أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الجارية.

وتريد روسيا أن تتنازل أوكرانيا عن السيطرة على كامل المنطقة، بما في ذلك الأجزاء التي لا تزال تحت سيطرتها حاليا، وهو مطلب رفضه زيلينسكي.

وأضاف أوشاكوف: "نظرا للوضع المتطور على خطوط الجبهة، سيكون من الحكمة أن يتخذ النظام الأوكراني هذا القرار بشأن دونباس دون تأخير".