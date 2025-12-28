في تضارب جديد، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تلّقي بغداد تحذيرات بهجمات إسرائيلية عبر "طرف ثالث".

ويأتي تصريح السوداني، بعد أيام من تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، يفيد بأن دولة عربية وجهاز استخبارات غربي حذّرا الحكومة العراقية ن هجمات إسرائيلية وشيكة.

وصرّح السوداني، خلال مقابلة تلفزيونية مساء أمس السبت، بأن التهديدات الإسرائيلية مستمرة ووصلته عبر طرف ثالث، دون أن يحدد الجهة التي نقلت التحذيرات أو مضمونها، موضحا أن حكومته تعاملت مع الملف بحذر بالغ لتجنيب العراق مزيد من التصعيد.

ورجحت المصادر، أن تشمل الضربات الإسرائيلية المحتملة على العراق، مخازن مسيرات وصواريخ ومعسكرات تدريب، فضلا عن مؤسسات وأشخاص تتمتع بنفوذ مالي وعسكري على صلة بفصائل مسلحة موالية لإيران.

وفي وقت سابق، نفى جهاز الاستخبارات العراقي شكلا وإجمالا، تلقي بغداد أي رسائل تحذير من هذا النوع.

وذكر السوداني، ان العراق يسعى إلى ترتيب لقاء بين إيران والولايات المتحدة في بغداد، لاستئناف المحادثات بين الطرفين.

وأشار السوداني، إلى أن الطرفين أعلنا موافقة مبدئية على اللقاء المرتقب.