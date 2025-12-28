حماس: نريد استكمال بنود اتفاق غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تلتزم بالتزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار ولا تزال تمارس سياساته في القتل والتجويع.

وطالب مرداوي في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأحد، الإدارة الأمريكية بالضغط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وتنفيذ الاتفاق بكل جوانبه.

وأضاف القيادي بحركة حماس، أنه على المجتمع الدولي ألا يقف صامتا أمام الجرائم الإسرائيلية المتواصلة.

وأشار مرداوي، إلى أن المقاومة الفلسطينية تريد استكمال بنود الاتفاق والالتزام بالانتقال إلى المرحلة الثانية.

وأكد القيادي بحركة حماس، أن لجنة إدارة قطاع غزة يجب أن تكون فلسطينية تعكس إرادة الشعب وليست ممرا للوصاية.