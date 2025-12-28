إعلان

حماس: نريد استكمال بنود اتفاق غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية

كتب-عبدالله محمود:

10:49 م 28/12/2025

محمود مرداوي القيادي في حماس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تلتزم بالتزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار ولا تزال تمارس سياساته في القتل والتجويع.

وطالب مرداوي في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأحد، الإدارة الأمريكية بالضغط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وتنفيذ الاتفاق بكل جوانبه.

وأضاف القيادي بحركة حماس، أنه على المجتمع الدولي ألا يقف صامتا أمام الجرائم الإسرائيلية المتواصلة.

وأشار مرداوي، إلى أن المقاومة الفلسطينية تريد استكمال بنود الاتفاق والالتزام بالانتقال إلى المرحلة الثانية.

وأكد القيادي بحركة حماس، أن لجنة إدارة قطاع غزة يجب أن تكون فلسطينية تعكس إرادة الشعب وليست ممرا للوصاية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمود مرداوي حماس اتفاق غزة إسرائيل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة