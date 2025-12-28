ترامب خلال استقباله زيلينسكي: لدينا مقومات اتفاق سلام في أوكرانيا

يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، محادثات موسعة في منتجع مارالاجو اليوم الأحد، حول خطة سلام مكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب للصحفيين، إنه يعتقد أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي يرغبان في إبرام اتفاق سلام.

ورد ترامب على سؤال حول ما إذا كان بوتين جاد بشأن التوصل إلى اتفاق سلام، قائلا: "أعتقد ذلك، أعتقد أن بوتين وزيلينسكي يريدان ذلك".

مع ذلك، كان رد ترامب بشأن التوصل إلى اتفاق بعد اجتماع اليوم كان أكثر غموضا، إذ أكد أن "الأمر يعتمد على الظروف وأعتقد أننا نملك مقومات اتفاق".

وأشار ترامب، إلى أن الصراع الروسي الأوكراني أثبت صعوبة حله، غير أنه أعاد التأكيد على أنه سينجز اتفاق السلام "وسيكون اجتماع اليوم مثمرا للغاية".

رفض الرئيس الأمريكي التعليق على ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق سلام قبل نهاية العام الجاري، قائلا: "ليس لدي موعد محدد. أتعلمون ما هو الموعد النهائي؟ إنهاء الحرب".

كذلك، دافع ترامب عن جدية بوتين بشأن التوصل إلى اتفاق سلام رغم الهجمات التي تشنها روسيا على المدن الأوكرانية، مجادلا بأن أوكرانيا هي الأخرى تشن هجماتها الخاصة على روسيا.

وأوضح ترامب، أن يعتزم التحدث مجددا مع الرئيس الروسي عقب الاجتماع مع زيلينسكي، بعد أن حدثه خلال اتصال هاتفي في وقت سابق من اليوم.