أول رئيس بلدية مسلم.. من هو زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد

انتُخب زهران ممداني، الممثل الشاب للجناح اليساري في الحزب الديمقراطي والمعارض الشرس لدونالد ترامب، رئيسا لبلدية نيويورك في انتخابات كانت الاختبار الانتخابي الأول للرئيس الجمهوري.

وتقدم ممداني، البالغ 34 عاما، على حاكم الولاية السابق أندرو كومو، والجمهوري كورتيس سليوا، وفق ما أظهرت النتائج الأولية الصادرة عن مجلس انتخابات مدينة نيويورك، ليصبح ممداني أول رئيس بلدية مسلم لأكبر مدينة في الولايات المتحدة عندما يتسلم منصبه رسميا في الأول من يناير.

وبفوزه، يصبح ممداني أيضا أول شخص من أصول جنوب آسيوية، وأول أفريقي يشغل هذا المنصب.

كما سيصبح ممداني أصغر رئيس بلدية للمدينة منذ أكثر من قرن.

ويمثل الصعود غير المتوقع لممداني دليلا لأنصار الحزب الديمقراطي الذين يدعون إلى تبني مرشحين أكثر تقدمية ويسارية، بدلاً من دعم الوسطيين على أمل استعادة الناخبين المتأرجحين الذين هجروا الحزب.

وواجه ممداني بالفعل تدقيقا من الجمهوريين على المستوى الوطني، بمن فيهم الرئيس ترامب، الذين سارعوا إلى تصويره باعتباره تهديدا ووجها لما يقولون إنه حزب ديمقراطي أكثر راديكالية.

ومنذ فوز الرئيس ترامب العام الماضي، وجد الديمقراطيون أنفسهم خارج السلطة في واشنطن، ويكافحون لإيجاد أفضل طريق للخروج من المأزق السياسي.