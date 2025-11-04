إعلان

بوتين: نعمل على تطوير قدراتنا مثل كل الدول النووية

كتب : مصراوي

10:27 م 04/11/2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن جميع خطط موسكو لتطوير صناعاتها العسكرية يجري تنفيذها.

وقال بوتين، إن روسيا بدأت الإنتاج المتسلسل لصواريخ أوريشنيك الباليستية، لافتا إلى أن صاروخ سارمات الباليستي العابر للقارات سيوضع في الخدمة القتالية العام المقبل.

وأوضح الرئيس الروسي، أن موسكو تعمل على تطوير قدراتها مثل كل الدول النووية.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوجيه مناورات للقوات النووية الاستراتيجية للبلاد، تضمنت القيام بمناورات على إطلاق الصواريخ.

وأعلن الكرملين أنه في إطار المناورات التي شملت جميع أجزاء ثالوث موسكو النووي، تم اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "يارس"، من منصة إطلاق بليسيتسك في شمال غرب روسيا، كما تم إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "سينيفا" بواسطة غواصة في بحر بارنتس.

كما شملت المناورات قاذفات استراتيجية من طراز "تو-95"، أطلقت صواريخ كروز بعيدة المدى.

وأوضح الكرملين في بيان له أن المناورات اختبرت مهارات هياكل القيادة العسكرية.

وأفاد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري جيراسيموف، عبر رابط فيديو للرئيس فلاديمير بوتين، بأن التدريبات العسكرية الجارية تهدف إلى "اختبار الإجراءات الخاصة بالتفويض باستخدام الأسلحة النووية".

