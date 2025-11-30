إعلان

حادث تصادم مروع بين 45 سيارة بولاية إنديانا الأمريكية.. "فيديو وصور"

كتب-عبدالله محمود:

09:47 م 30/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تصادم 6_5
  • عرض 5 صورة
    تصادم 5_4
  • عرض 5 صورة
    تصادم 4_3
  • عرض 5 صورة
    تصادم 2_2

شهد الطريق السريع "I-70" خارج مدينة تير هوت في مقاطعة فيجو بولاية إنديانا حادث تصادم مروع بين 45 سيارة بسبب عاصفة ثلجية.

وأفاد موقع "cbsnews" الأمريكي بأن الغرب الأوسط شهد طقسًا شتويًا قارسًا نهاية هذا الأسبوع في جميع أنحاء المنطقة، حيث غطت الثلوج الطرق وبلغ ارتفاعها قرابة 30 سم في بعض أجزاء ولايتي آيوا وويسكونسن.

وأكد الموقع الأمريكي، أنه تم الإبلاغ عن وقوع الحادث لأول مرة حوالي الساعة 11:30 صباحاحًا على الطريق السريع I-70 المتجه غربًا بالقرب من علامة الميل 15، لافتًا إلى أنه لم يرد أنباء عن وقوع إصابات في الحادث.

وقال الرقيب الشرطة الأمريكية مات أميس، إن الطريق السريع 70 في مقاطعة فيجو، أعيد فتح جميع المسارات، بعد رفع أثار الحادث.

في تدوينة على منصة "أكس"، أكد أميس، أن الطريق السريع تم تطهيره، لكن الثلوج بدأت تتساقط مرة أخرى.

وكتب الرقيب الأمريكي: "أيها الناس، إن استطعتم البقاء في منازلكم، فليبقوا في منازلكم كل ما عليكم فعله هو القيادة بذكاء عند بدء تساقط الثلوج، وتخفيض السرعة، والتأكد من ربط حزام الأمان، ولنكن جميعًا آمنين في الخارج".

حادث تصادم ولاية إنديانا الأمريكية الشرطة الأمريكية

