عبد العاطي يسلّم الرئيس الباكستاني رسالة خطيّة من السيسي

وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع آصف علي زرداري الرئيس الباكستاني، خلال الزيارة الرسمية التي يجريها إلى إسلام آباد.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن عبد العاطي نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الرئيس الباكستاني وقام بتسليم رسالة خطية من الرئيس الى نظيره الباكستاني تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن تقدير مصر للعلاقات التاريخية مع باكستان والاعتزاز بالتطور اللافت الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين. كما أعرب عن التطلع لإعداد خارطة طريق مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون في عام 2026 تشمل الملفات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية، والأمنية والدينية والثقافية.

وأكد عبد العاطي الاهتمام بالتوسع في التعاون مع باكستان في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري ليعكس الإمكانات الكبيرة للبلدين، مستعرضاً الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

كذلك، أكد عبد العاطي على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، والمجلس المشترك بين غرفتي التجارة المصرية والباكستانية في أقرب فرصة، وذلك في إطار تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وباكستان، معربا عن الاهتمام بتيسير الربط التجاري والاقتصادي بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء جوادر الباكستاني، وبحث إمكانية توطين صناعات القيمة المضافة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أشار الى التطلع لمواصلة التعاون مع باكستان في إطار مجموعة الدول الثماني النامية D8 التي تسلمت مصر رئاستها في ديسمبر 2024، والعمل على استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري وجذب الاستثمارات وتشجيع مزيد من التعاون بين دول المجموعة.

وفي ما يتعلق بالتطورات الإقليمية فى الشرق الاوسط، استعرض وزير الخارجية الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 بشأن غزة والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام.

وأكد عبد العاطي على ضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها بما يرسخ وقف إطلاق النار، كما استعرض التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

من جانبه، طلب الرئيس الباكستاني نقل تحياته وتقديره لرئيس الجمهورية، مشيدا بالدور البناء والفعال الذي تضطلع به مصر لدعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدا تطلع بلاده لمواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين فى شتى المجالات.